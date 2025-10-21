В Испании раскрыли детали будущего Эндрика в «Реале»

Дата публикации: 21-10-2025 10:34

Молодой бразильский форвард мадридского «Реала» Эндрик оказался в центре внимания испанских СМИ из-за неопределённости со своей дальнейшей карьерой в клубе.

По информации El Chiringuito, 19-летний нападающий всерьез задумывается об аренде, так как желает получать больше игровой практики. В нынешнем сезоне футболист еще не провёл ни одной официальной встречи за первый состав «Реала». Несмотря на отсутствие матчей, престижный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 35 млн.

Контракт Эндрика с мадридским клубом действует до лета 2030 года. Напомним, что 15 декабря 2022 года «Реал» объявил о подписании соглашения с молодым нападающим сроком до 2027 года с возможностью продления на три года. Официально контракт вступил в силу 21 июля 2024 года, после того как Эндрику исполнилось 18 лет. Сумма трансфера составила € 35 млн, а с учетом всевозможных бонусов эта цифра может вырасти еще на € 25 млн.

Отмечается, что Эндрик успешно прошел медобследование перед своей официальной презентацией в составе «Реала», но до сих пор ждёт шанса проявить себя на поле в Ла Лиге.