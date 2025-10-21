Появилась информация куда может перейти Матвей Сафонов в случае его ухода из ПСЖ

Дата публикации: 21-10-2025 10:37

Голкипер сборной России и игрок французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов может покинуть парижскую команду уже в ближайшее трансферное окно. Как сообщает издание PSG Inside Actu, Сафонов выражает явное недовольство своей позицией в составе «ПСЖ», поскольку до сих пор не выходил на поле ни в одном официальном матче клуба. По информации источника, футболист рассчитывал на "честную конкуренцию" с коллегами по амплуа, однако руководство команды, похоже, не планирует предоставлять ему такую возможность, отдавая предпочтение французскому голкиперу Шевалье.

«Сафонов сомневается в своём будущем в «ПСЖ». Он не понимает, почему у Шевалье нет конкуренции. Ему обещали «честную борьбу», но он до сих пор не сыграл ни минуты. Уже рассматривается вариант перехода в другой клуб на правах аренды в январе. Информация достоверная. К Сафонову проявляют интерес клубы из Испании и Португалии, которые готовы дать ему шанс проявить себя на новом уровне», — отмечает источник.

В случае, если Матвей Сафонов действительно покинет «ПСЖ» зимой, его место второго вратаря займет молодой 19-летний итальянский голкипер Ренато Марин, которого клуб подписал совершенно бесплатно из «Ромы» прошедшим летом. Таким образом, уход Сафонова может заметно изменить расстановку вратарей парижской команды и повлиять на внутреннюю конкуренцию на этой позиции.