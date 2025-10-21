В «Барселоне» раскрыли причины отказа от трансферов зимой

Дата публикации: 21-10-2025 10:38

Спортивный директор футбольного клуба «Барселона» Деку прокомментировал планы команды относительно нового трансферного окна. По его словам, в каталонском клубе на данный момент не планируют приобретение новых футболистов в зимний период.

«На сегодняшний день у меня нет оснований выходить на трансферный рынок зимой. Впереди ещё большая часть сезона, и многое станет ясно по мере его развития. Ни один из наших игроков не выразил желания уйти, а это значит, что существующий состав полностью нас устраивает и не требует коренных изменений. Пока данная ситуация не меняется, это не влияет на наши планы по комплектованию команды,» — отметил Деку.

Он добавил, что, если обстоятельства изменятся или появится реальная необходимость в усилении, руководство «Барселоны» быстро отреагирует на ситуацию. «Я не хочу сейчас говорить о конкретных кандидатах, однако мы внимательно мониторим рынок и следим за развитием событий. Любые перемены в нашей команде будут происходить только при наличии веских причин», — приводит слова спортивного директора издание Football Espana.

На текущий момент «Барселона» занимает второе место в таблице чемпионата Испании, набрав 22 очка за девять туров. Лидирует «Реал», имея 24 очка после такого же количества матчей.