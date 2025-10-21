Официальное заявление Шахтера по скандалу с Коноплей

Дата публикации: 21-10-2025 10:42

Футбольный клуб Донецкий Шахтер выступил с официальным заявлением относительно действий украинского защитника Ефима Конопли, после завершения внутреннего служебного расследования.

«Клуб провёл тщательное внутреннее расследование, внимательно изучив все детали инцидента, связанного с активностью Ефима Конопли в социальных сетях. Игрок осознал ошибочность и недопустимость своих поступков, полностью признал свою вину и выразил искренние извинения перед болельщиками, командой и руководством клуба.

Кроме того, Ефим Конопля принял участие в приобретении пикапа для представителей фанатского движения «Шахтера», которые сейчас защищают Украину на передовой. ФК «Шахтер» считает данную ситуацию урегулированной и настроен продолжать сотрудничество с игроком в духе взаимной ответственности, уважения и поддержки украинских защитников», – говорится в официальном сообщении клуба.

Это заявление демонстрирует приверженность клуба принципам этики и поддержки национальной безопасности, а также подчеркивает готовность игроков и руководства объединяться в трудные времена ради защиты своей страны.



