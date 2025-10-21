Трубин указал на ключевую проблему Судакова в «Бенфике»: «Обращается за помощью»

Дата публикации: 21-10-2025 10:43

Вратарь «Бенфики» из Украины, Анатолий Трубин, поделился своими впечатлениями об адаптации своего соотечественника, молодого футболиста Георгия Судакова, в португальском клубе.

«Во-первых, Георгий очень доволен тем, что оказался в одном из сильнейших и престижнейших клубов Португалии, который также входит в число лучших команд Европы. Он отмечает, что здесь значительно выше уровень футбола и тренерской работы по сравнению с тем, к чему он привык раньше.

Он действительно рад возможности играть за «Бенфику» и стремится приложить максимум усилий, чтобы помочь команде добиться успеха. Разумеется, в процессе адаптации он иногда обращается ко мне за поддержкой и советом, и я стараюсь всячески помогать ему, чтобы облегчить процесс привыкания к новой среде и повысить его уверенность на поле», – рассказал Трубин.

Георгий Судаков пришёл в «Бенфику» 31 августа 2025 года и уже успел проявить себя: в восьми матчах за клуб на официальном уровне он забил два гола и сделал два результативных паса, показывая уверенную игру и потенциал для дальнейшего роста.