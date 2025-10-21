Владелец «Кайрата» рассказал, почему Бородюк задержался в клубе всего на три тура

Дата публикации: 21-10-2025 19:53

Владелец футбольного клуба «Кайрат», Кайрат Боранбаев, подробно рассказал о причинах, по которым российский специалист Александр Бородюк провел в казахстанской команде всего три матча в качестве главного тренера. В ходе обширного интервью для издания «Чемпионат» с журналистом Григорием Телингатером он поделился своим взглядом на ситуацию и прокомментировал различные слухи о недолгом сотрудничестве с Бородюком.

– Отдельно хотелось бы поговорить о тренерах и игроках, приезжавших в «Кайрат» из РПЛ. Например, Александр Бородюк работал в клубе только три тура. Почему так получилось?

– Прежде всего отмечу, что каждый тренер, работавший в «Кайрате», оставил свой след и внёс значительный вклад в развитие нашей команды. Александр Генрихович – человек, который был предельно честен по отношению к своей профессии и к клубу.

– Что вы имеете в виду?

– Думаю, он почувствовал, что это не совсем его команда. Честно пришёл, сообщил мне об этом лично и объяснил своё решение.

– Как считаете, почему команда оказалась «не его»?

– Ситуация достаточно сложная и даже философская. Но нельзя забывать, что под его руководством мы выиграли Суперкубок Казахстана. Кроме того, именно по инициативе Александра Генриховича в «Кайрате» появился Андрей Аршавин, который впоследствии стал одной из ключевых фигур клуба. У нас с Бородюком состоялся подробный разговор о футболе, его представлениях и стратегии. Мы разошлись по-доброму, до сих пор изредка общаемся, он иногда звонит и интересуется делами команды.

– В интервью Бородюк отмечал, что истинная причина его ухода носила неспортивный характер. В другой беседе он уточнил, что рассчитывал получить полный контроль над раздевалкой и составом, но не получил этого. По сути, речь идет о вмешательстве в его работу, о попытках влиять на формирование команды.

– Когда мы приглашаем главного тренера в «Кайрат», всегда заранее обсуждаем наши приоритеты, цели и философию развития команды. У нас есть свои правила: тренер вправе предлагать нужных ему игроков, однако окончательное решение по трансферам и заявке всегда принимает руководство клуба. Это связано не только с политикой клуба, но и с присутствием собственной академии, где воспитываются молодые таланты. При этом тренер полностью свободен в выборе тактики и стартового состава на матчах, в вопросах подготовки и анализа соперника. Мне не вспоминается, чтобы с Александром Генриховичем у нас возникали противоречия или споры на эти темы. Все рабочие моменты решались конструктивно и в атмосфере взаимного уважения. Никаких прямых конфликтов, о которых нередко пишут в прессе, у нас не было, — подчеркнул Кайрат Боранбаев.

Он также добавил, что уважает всех специалистов, работавших с клубом вне зависимости от продолжительности их работы. Каждый тренер попытался привнести в «Кайрат» что-то новое, а расставания происходили спокойно и без негативных эмоций. Бородюк же по своим человеческим и профессиональным качествам оставил исключительно положительные впечатления и всегда будет желанным гостем в структуре «Кайрата».

Таким образом, история с быстрым уходом Александра Бородюка иллюстрирует особенности внутренней кухни казахстанского футбола, а также демонстрирует прозрачность политики клуба «Кайрат» в отношении управления и разделения ответственности между штабом и руководством.