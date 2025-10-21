Моуринью: «Чуть-чуть симпатизирую "сорокам"» - перед встречей с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 21-10-2025 20:19

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуринью накануне поединка третьего тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 против английского «Ньюкасла» поделился своими эмоциями и рассказал о душевной привязанности к сопернику. Встреча пройдёт на легендарной арене «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне.

«Я немного болею за «сорок». В клубе все понимают, как глубоки мои чувства к этой команде, и сколько уважения я испытываю. Этому научил меня мистер Бобби Робсон. Я был рядом с сэром Бобби шесть лет — в «Порту» и «Барселоне» (Прим. — «Чемпионат»), и за это время не было ни дня, чтобы он не напоминал о своей преданности «Ньюкаслу», городу, жителям региона и самому футбольному клубу.

Никогда не скрывал, что «Ньюкасл» по-настоящему дорог моему сердцу из-за того огромного влияния, которое легендарный тренер оказывал на весь коллектив. Для меня «Сент-Джеймс Парк» — уникальное место, где атмосфера заряжает энергией не только игроков, но и каждого болельщика. Здесь все дышит футболом, люди приходят именно играть в эту игру или же проживать её всем сердцем. Важно не только само место, но и история клуба, его страсть и фанаты.

Сегодня, обладая огромными финансовыми возможностями благодаря новым владельцам, «Ньюкасл» обладает потенциалом для действительно крупных достижений. Этот клуб всегда отличался особым характером и культурой региона, которая сильно отличается от других частей Англии, например, Лондона или Манчестера. Мне приятно работать здесь, и я сразу сказал своим подопечным: «Завтра вы почувствуете совершенно особую атмосферу, которой всегда наполнен этот стадион», — приводит слова Моуринью издание The Guardian.

После двух сыгранных туров Лиги чемпионов «Ньюкасл» располагается на 11-й позиции в общей таблице, имея в своём активе три очка. Лиссабонская «Бенфика» пока что не набирала очков и занимает 33-ю строчку, однако тренер и команда полны желания изменить ход турнира уже в ближайшем матче, который обещает быть захватывающим и полным страстей.