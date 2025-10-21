«Спартак» одержал выездную победу над махачкалинским «Динамо» в матче Кубка России

Дата публикации: 21-10-2025 20:31

В Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» прошёл увлекательный поединок 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и московским «Спартаком». Главным судьёй встречи выступил Инал Танашев из Нальчика. Красно-белые сумели одержать победу со счётом 3:1, благодаря чему укрепили свои позиции в турнире.

Счёт в матче был открыт уже на 25-й минуте — нападающий «Динамо» Хазем Мастури порадовал домашних болельщиков, поразив ворота соперника. Однако вскоре «Спартак» ответил точным ударом. На 34-й минуте форвард гостей Маркиньос восстановил равновесие. После перерыва москвичи усилили давление и добились успеха: на 59-й минуте отличился Никита Массалыга, а уже на 68-й минуте преимущество «Спартака» увеличил Игорь Дмитриев.

По итогам шести туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» вышел на первое место в группе С, имея в активе 13 очков. Махачкалинское «Динамо», также заработав 13 очков, занимает вторую строчку из-за дополнительных показателей. Впереди команды ждут решающие матчи, которые окончательно определят участников следующих стадий престижного турнира.