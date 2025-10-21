21:15 ()
Карвахаль ответил президенту Ла Лиги на критику в адрес клубного телевидения «Реала»

Дата публикации: 21-10-2025 20:34

Защитник и капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль дал ответ на резкую критику президента Ла Лиги Хавьера Тебаса. Напомним, что Тебас подверг обвинениям клубное телевидение «Реала», заявив, что оно наносит вред репутации и интересам Примеры. Причиной послужило то, что Карвахаль ранее высказал мнение об организации матча 17-го тура между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США, что вызвало бурную реакцию со стороны руководства испанского футбола.

«Здравствуйте, господин Хавьер Тебас. Нарушение регламента означает фальсификацию соревнования.

Вы можете говорить всё, что захотите, в отношении работы клубного телевидения мадридского «Реала», однако нельзя игнорировать тот факт, что подобные действия противоречат установленным правилам чемпионата. Если подобная встреча всё же будет проведена за границей, это станет пятном на вашей лиге, и скажется на репутации всего турнира. Доброго дня», — написал Карвахаль в своем аккаунте в социальной сети, отметив, что честность и справедливость проведения соревнований должны быть на первом месте для всех участников Ла Лиги.

