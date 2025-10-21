Неймар: уже давно пора сделать судейство в Бразилии профессиональным!

Дата публикации: 21-10-2025 20:34

Звездный нападающий «Сантоса» Неймар высказал своё недовольство судейством после матча 29-го тура чемпионата Бразилии, где его команда встречалась с «Виторией». В решающий момент игры арбитр поставил пенальти в ворота коллектива из Сантоса, которым воспользовались футболисты соперника. В результате матч завершился минимальной победой «Витории» со счётом 1:0. После игры Неймар опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) следующий пост: «Судейство в Бразилии необходимо было сделать более профессиональным ещё вчера!».

Напомним, что в данный момент 33-летний форвард продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия. Несмотря на проблемы со здоровьем, Неймар поддерживал свою команду и присутствовал на стадионе «Вила Белмиро», где проходила встреча. Контракт знаменитого футболиста с «Сантосом» подписан до конца 2025 года, и болельщики надеются увидеть его на поле в ближайшее время, чтобы он смог вновь помочь своим партнёрам успешно выступать в национальном чемпионате.