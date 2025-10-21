180 фанатов «Наполи» арестовали и депортировали из Нидерландов перед матчем Лиги чемпионов с ПСВ

Дата публикации: 21-10-2025 20:35

Вечером 20 октября в голландском городе Эйндховен полиция задержала 180 болельщиков футбольного клуба «Наполи». По информации издания Football Italia, они были арестованы и депортированы из Нидерландов с целью предотвратить возможные инциденты и массовые беспорядки накануне важного матча Лиги чемпионов.

Как сообщается, группа итальянских фанатов нарушила установленные правила безопасности, проникнув в центральную часть города, несмотря на запрет и призывы покинуть этот район. В результате полицейскими был произведён арест за несоблюдение муниципальных норм, регулирующих проведение массовых собраний. После задержания нарушителей доставили на автобусах в ближайший участок, где выяснилось, что у некоторых из них даже не было билетов на вечернюю встречу с «ПСВ Эйндховен».

Матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов между «ПСВ Эйндховен» и «Наполи» пройдёт сегодня, 21 октября, на стадионе «Даниэль Зиберт» в Нидерландах и обещает быть очень напряжённым в свете недавних событий вокруг болельщиков обеих команд.

После двух сыгранных матчей на этом этапе Лиги чемпионов «ПСВ Эйндховен» набрал всего одно очко и располагается на 27-м месте в турнирной таблице, в то время как «Наполи», имея в активе три очка, занимает 19-ю позицию. Обе команды рассчитывают сегодня улучшить своё положение и побороться за выход в плей-офф. Футбольные эксперты отмечают, что противостояние обещает быть упорным, а ситуация вокруг фанатов добавляет матчу дополнительной интриги.