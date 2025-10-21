Около 20% билетов продано за два часа до домашней встречи «Кайрата» с «Пафосом»

Дата публикации: 21-10-2025 20:37

Сегодня, 21 октября, футбольные болельщики станут свидетелями напряжённого противостояния в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026: казахстанский «Кайрат» принимает на своём поле кипрский «Пафос». Матч пройдёт на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, который способен вместить 26 242 зрителей и является главной ареной страны.

Несмотря на большую значимость встречи, за два часа до её начала было реализовано всего лишь около 20% всех билетов, причём часть из них распространялась бесплатно для привлечения публики. Об этом сообщает телеграм-канал Goal.kz, отмечая слабый интерес к событию со стороны болельщиков. Некоторые билеты уже перепродаются частными лицами в интернете, что говорит о дефиците реального спроса на официальные проходки.

Интересной особенностью сегодняшнего матча стало решение клуба разместить игроков собственной академии сразу на трёх секторах стадиона. Таким образом руководство «Кайрата» стремится не только поддержать команду молодыми спортсменами, но и отчасти компенсировать пустующие места на трибунах.

Стоит напомнить, что предыдущий поединок «Кайрата» в Лиге чемпионов, который также проходил в Алма-Ате против могущественного мадридского «Реала», вызвал небывалый ажиотаж. Тогда не все желающие смогли попасть на спортивную арену из-за большой давки, что стало предметом обсуждений в СМИ и среди болельщиков.

К сожалению, после двух туров «Кайрат» занимает лишь 36-е, последнее место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, имея в активе два поражения с общим счётом 1:9. Теперь команде предстоит доказать свой потенциал и постараться реабилитироваться перед родными трибунами в матче с «Пафосом».