Ла Лига сообщила об отмене встречи «Барселоны» и «Вильярреала» в США

Дата публикации: 21-10-2025 23:12

Руководство Ла Лиги разместило на своей официальной странице в социальной сети X сообщение об отмене матча 17-го тура чемпионата между «Вильярреалом» и «Барселоной», который планировалось провести 20 декабря в Майами. Изначально испанская Ла Лига рассматривала возможность первого в истории проведения официальной встречи национального первенства за пределами Испании, чтобы расширить географию турнира и привлечь новых болельщиков.

В опубликованном заявлении Ла Лиги отмечается: «Организация выражает глубокое сожаление из-за невозможности воплотить в жизнь этот проект. Представленная инициатива была действительно уникальной возможностью для дальнейшей интернационализации испанского футбола. Проведение матча чемпионата в США могло бы стать важным этапом в глобальном развитии нашей лиги, увеличить узнаваемость испанских клубов, повысить популярность игроков по всему миру и заметно укрепить позицию бренда Ла Лиги на таком стратегически значимом рынке, как Северная Америка».

До этого организаторы матча в Майами сообщили о нехватке времени для того, чтобы провести комплексную и качественную подготовку мероприятия, что стало одной из главных причин отмены футбольной встречи.

