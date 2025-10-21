Представитель Абрамовича прокомментировал слухи о возможной покупке акций «Галатасарая» бизнесменом

Дата публикации: 21-10-2025 23:14

Представитель известного российского предпринимателя Романа Абрамовича официально опроверг слухи о его якобы планируемой покупке турецкого футбольного клуба «Галатасарай». Ранее в СМИ появились сообщения, что бывший владелец лондонского «Челси» проявил интерес к приобретению контрольного пакета акций известной стамбульской команды. Однако представитель Абрамовича поспешил развеять эти домыслы.

«Данная информация не соответствует действительности. Господин Абрамович не собирается покупать или инвестировать в какой-либо футбольный клуб», — заявил представитель бизнесмена в комментарии для издания «Чемпионат».

Стоит отметить, что информация о возможной сделке впервые появилась на страницах турецкой газеты Sözcü, вызвав широкий общественный резонанс среди любителей футбола в Турции и за ее пределами. На данный момент становится ясно, что Абрамович, несмотря на богатый опыт управления топ-клубом в Англии, не планирует возвращаться в мир футбольных инвестиций.

Напомним, Роман Абрамович приобрел английский футбольный клуб «Челси» в 2003 году и за годы владения привел его к множеству трофеев. В мае 2022 года он продал «синих» консорциуму инвесторов, во главе с американцем Тоддом Боули.