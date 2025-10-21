ЦСКА одолел «Акрон», забив дважды во втором тайме в матче Кубка России

Дата публикации: 21-10-2025 23:15

В рамках 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретились московский ЦСКА и тольяттинский «Акрон». Игра состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в столице. Главным судьёй матча выступил Сергей Цыганок из Владивостока. ЦСКА добился победы со счётом 3:2 в драматичном и богатом на события поединке.

Счёт был открыт на 45-й минуте усилиями нападающего ЦСКА Артёма Шуманского, который точным ударом поразил ворота соперника перед самым перерывом. После начала второго тайма тольяттинский форвард Беншимол реализовал пенальти на 65-й минуте, тем самым сравняв счёт. Однако уже на 78-й минуте полузащитник армейцев Матвей Кисляк вновь вывел хозяев вперёд, а через несколько минут, на 82-й, нападающий ЦСКА Алеррандро закрепил преимущество своей команды, забив третий гол. В концовке матча, на 90+8-й минуте, Беншимол с 11-метровой отметки оформил дубль, но сократить отставание полностью его команде уже не удалось.

По итогам 6 туров группового этапа пути РПЛ ЦСКА закрепился на первой строчке группы D, набрав 13 очков. «Акрон» после поражения остался на последнем месте, имея в своём активе только пять очков. За оставшиеся путёвки в плей-офф продолжают бороться «Локомотив» с 10 баллами и «Балтика» также с пятью баллами. Впереди команды ждут решающие матчи, которые определят, кто продолжит выступление в турнире.