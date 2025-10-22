Забарный за 13 минут стал причиной двух пенальти и получил удаление в матче ЛЧ между «ПСЖ» и «Байером»

Дата публикации: 22-10-2025 00:54

Украинский защитник клуба «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный оказался в центре внимания на выездном матче против «Байера» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Футболист допустил два грубых нарушения в течение первых 40 минут встречи: сначала на 24-й минуте он нарушил правила, за что был наказан жёлтой карточкой, а уже на 37-й минуте совершает ещё один опасный подкат, за который получил прямую красную карточку. Оба раза арбитр назначает пенальти в ворота французской команды, чем существенно осложнил положение коллектива из Парижа.

После удаления Забарного «Пари Сен-Жермен» оказался в меньшинстве, что позволило «Байеру» воспользоваться численным преимуществом. Уже в течение семи минут после инцидента немецкий клуб забивает три быстрых гола, практически гарантируя себе победу на своем поле.

Встреча проходит на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). За ходом событий следит испанский арбитр Хесус Хиль Мансано из города Дон-Бенито. Матч стартовал в 22:00 по московскому времени и собрал на трибунах тысячи болельщиков, ожидания которых оправдались яркими моментами и драматичным развитием событий на поле.