Дортмундская «Боруссия» одержала выездную победу над «Копенгагеном» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретились «Копенгаген» и дортмундская «Боруссия». Поединок прошёл на стадионе «Паркен» в столице Дании. Гости из Германии одержали уверенную победу со счётом 4:2, благодаря чему укрепили свои позиции в турнирной таблице.

В составе «шмелей» героями встречи стали Феликс Нмеча, оформивший дубль и ставший настоящей угрозой для обороны соперников, Рами Бенсебаини, хладнокровно реализовавший пенальти, а также Фабиу Силва, забивший ещё один мяч. Не обошлось и без автогола: на 33-й минуте защитник «Боруссии» Вальдемар Антон отправил мяч в собственные ворота. На последних минутах основного времени хозяевам удалось сократить разницу в счёте, но кардинально изменить итог встречи они уже не смогли.

Отметим, что в предыдущем туре «Копенгаген» уступил азербайджанскому «Карабаху» с результатом 0:2, а «Боруссия» не оставила шансов «Атлетику» Бильбао, завершив прошлую игру с разгромным счётом 4:1.

В четвертом туре «Копенгаген» под руководством Якоба Нееструпа сыграет с английским «Тоттенхэмом» 4 ноября, в то время как дортмундская команда Нико Ковача померяется силами с «Манчестер Сити» уже на следующий день — 5 ноября.

Финал престижной Лиги чемпионов в этом сезоне состоится на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Главный матч турнира намечен на 30 мая 2026 года и обещает стать захватывающим футбольным событием для болельщиков по всему миру.