«Ньюкасл» одержал победу над «Бенфикой» в матче третьего тура Лиги чемпионов

Дата публикации: 22-10-2025 00:56

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2024/25 английский «Ньюкасл Юнайтед» принимал португальскую «Бенфику» на домашнем стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Встреча прошла при полном аншлаге трибун, а главным арбитром был назначен известный польский рефери Шимон Марциняк. Хозяева уверенно переиграли гостей с разгромным счетом 3:0.

Первый гол встречи забил нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон на 32-й минуте, воспользовавшись ошибкой в защите соперника. После перерыва, на 71-й минуте, Харви Барнс увеличил преимущество своей команды, записав гол на свой счет после точной передачи от голкипера Ника Поупа. Спустя всего 12 минут Барнс отметился еще одним результативным ударом, доведя свой личный счет до дубля и внеся решающий вклад в общую победу своей команды. Стоит также выделить эффективные действия Гордона — у него по итогам матча по системе «гол+пас» 1+1.

Победа позволила «сорокам» после трех туров набрать шесть очков и подняться на седьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Для «Бенфики» ситуация остается тяжелой — португальцы пока не заработали ни одного очка и занимают лишь 34-ю строчку, заметно осложнив свои шансы на успешное продолжение борьбы в турнире. Следующие матчи будут особо важными для обеих команд в контексте выхода в следующий этап.