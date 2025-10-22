«Интер» устроил разгром бельгийскому «Юниону» в игре Лиги чемпионов

Дата публикации: 22-10-2025 00:56

В Брюсселе на стадионе «Лотто Парк» состоялся матч 3-го тура общей стадии Лиги чемпионов между бельгийским клубом «Юнион» и миланским «Интером». Встречу судил арбитр из Швеции Гленн Нюберг. С первых минут итальянская команда продемонстрировала своё преимущество и уверенно контролировала ход поединка. Итоговый результат оказался разгромным для хозяев поля — миланцы победили со счётом 4:0.

Счёт в игре был открыт на 41-й минуте, когда защитник «Интера» Дензел Думфрис эффектно завершил атаку своей команды. Уже в компенсированное к первому тайму время, на 45+1-й минуте, нападающий Лаутаро Мартинес удвоил преимущество миланцев. Во втором тайме преимущество гостей только росло: на 53-й минуте Хакан Чалханоглу успешно реализовал пенальти, а точку в матче поставил Франческо Эспозито, забив четвёртый гол на 76-й минуте.

После этой убедительной победы «Интер» уверенно располагается на втором месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, имея девять очков после трёх встреч. Бельгийский «Юнион» сумел набрать лишь три очка и теперь занимает 23-ю строчку в общем зачёте. В ближайших турах миланцы продолжат борьбу за выход в плей-офф, укрепив свои шансы на успешное выступление в нынешнем розыгрыше турнира.