ПСВ устроил разгром «Наполи» в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 22-10-2025 00:57

В очередном матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «Филипс» в Эйндховене состоялась яркая встреча между «ПСВ Эйндховен» и «Наполи». Голландский клуб добился впечатляющей крупной победы, одержав верх над соперником со счётом 6:2. Главным судьёй матча был назначен Даниэль Зиберт из Берлина, Германия.

Ход игры оказался чрезвычайно насыщенным на голевые события. Уже на 31-й минуте хавбек гостей Скотт Мактоминей вывел «Наполи» вперёд, открыв счёт в матче. Однако спустя всего четыре минуты ПСВ восстановил равновесие благодаря автоголу. Дальнейшие события развивались стремительно: Исмаэль Сайбари забил во втором тайме на 44-й минуте, дав хозяевам преимущество. После перерыва Деннис Ман увеличил отрыв, а на 80-й минуте он же оформил дубль. Мактоминей на 86-й минуте еще раз поразил ворота соперника, сделав счёт 4:2. Но в оставшееся время Рикардо Пепи и Коухаиб Дриош забили ещё по одному голу, доведя результат до разгромного.

По итогам этого матча «ПСВ Эйндховен» набрал четыре очка и укрепил свои позиции в турнирной таблице, в то время как у «Наполи» осталось три очка, и команда опустилась ниже в группе.

В следующем туре «ПСВ» отправится в гости к «Олимпиакосу». «Наполи» же сыграет на домашнем стадионе с франкфуртским «Айнтрахтом». Оба матча пройдут 4 ноября и обещают быть не менее интересными для болельщиков обеих команд.