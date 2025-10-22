Холанд принес «Манчестер Сити» победу над «Вильярреалом» в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 22-10-2025 00:58

В рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026 состоялся поединок между испанским «Вильярреалом» и английским «Манчестер Сити». Матч прошёл на знаменитом стадионе «Керамика» в Вильярреале, где трибуны были заполнены в ожидании яркого противостояния. Главным арбитром встречи выступил Сердар Гёзюбююк. По итогам напряжённой и насыщенной игры победу одержали гости из Англии со счётом 2:0.

Уже на 17-й минуте встречи нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сумел отличиться, открыв счёт точным ударом и продемонстрировав отличное голевое чутьё. На 40-й минуте полузащитник гостей Бернарду Силва реализовал ещё один момент и удвоил преимущество своей команды, чем фактически предопределил исход противостояния. За оставшееся время хозяева так и не сумели распечатать ворота «Сити».

В предыдущем туре группы «жёлтая субмарина» сыграла в результативную ничью с туринским «Ювентусом» (2:2), в то время как «горожане» также завершили свой матч с «Монако» с аналогичным счётом 2:2.

В следующем туре команда Марселино Тораля сразится с кипрским «Пафосом» (5 ноября), а подопечные Хосепа Гвардиолы будут встречаться с дортмундской «Боруссией» (5 ноября). Оба матча обещают еще больше интриги и футбольных эмоций для поклонников Лиги чемпионов.