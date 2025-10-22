Пари Сен-Жермен обыграл «Байер» в поединке Лиги чемпионов

Дата публикации: 22-10-2025 00:59

В рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА прошёл яркий матч между немецким "Байером" и французским "ПСЖ". Поединок завершился разгромной победой гостей со счётом 7:2. Матч проходил на стадионе "БайАрена" в Леверкузене, а главным судьёй встречи был Хесус Хиль Мансано из испанского Дон-Бенито.

С самого начала игра обещала быть насыщенной: уже на 7-й минуте первый гол забил защитник "ПСЖ" Вильям Пачо. На 38-й минуте полузащитник хозяев Алеш Гарсия реализовал пенальти и сравнял счёт. Однако спустя три минуты Дезире Дуэ снова вывел парижан вперёд, а под занавес первого тайма Хвича Кварацхелия забил ещё один гол, увеличив преимущество до 3:1. На 45+2-й минуте Дезире Дуэ оформил дубль, отправив ещё один мяч в ворота "Байера".

Второй тайм стартовал не менее динамично: на 50-й минуте Нуну Мендеш забил пятый гол "ПСЖ". Алеш Гарсия попытался сократить отставание, оформив свой второй гол на 54-й минуте, но Усман Дембеле не позволил хозяевам приблизиться и забил шестой мяч, восстановив крупный разрыв — 6:2. Окончательный счёт встречи установил Витинья, отличившись на последней минуте основного времени. Примечательно, что первый тайм сопровождался удалениями: Роберт Андрих ("Байер") и Илья Забарный ("ПСЖ") получили красные карточки.

После этого матча "Пари Сен-Жермен" набрал 9 очков и укрепил позиции в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов. "Байер" с двумя очками занимает место вне зоны плей-офф, снижая свои шансы на выход из группы.