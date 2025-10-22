«Реал» зимой может предпринять попытку приобрести Мак Аллистера у «Ливерпуля»

Дата публикации: 22-10-2025 01:01

Мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Алексису Мак Аллистеру, который выделяется яркой игрой в составе английского клуба. По сведениям портала Indykalia, испанский гранд может попытаться оформить переход уже в зимнее трансферное окно, однако наиболее вероятным сроком считается грядущее лето. Тем не менее, руководство «Реала» намерено вести переговоры с «Ливерпулем», чтобы опередить конкурентов и усилить команду опытным аргентинцем.

Как сообщает источник, «Ливерпуль» осознаёт ценность игрока и уже определил сумму, за которую может быть готов расстаться со своим лидером полузащиты. Мак Аллистер перебрался на «Энфилд» летом 2023 года, после чего быстро стал ключевым футболистом в центре поля мерсисайдцев.

За относительно короткий промежуток времени аргентинец провёл в составе «Ливерпуля» 105 матчей во всех турнирах, сумев отличиться 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами, демонстрируя стабильность и высокий уровень игры. Действующий контракт 26-летнего полузащитника рассчитан до лета 2028 года, что усложняет его возможный переход. Согласно данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Алексиса Мак Аллистера оценивается в € 100 млн, что делает его одним из самых дорогих игроков своей позиции.

Ситуация вокруг возможного трансфера будет внимательно отслеживаться спортивными СМИ и болельщиками обеих команд в ближайшие месяцы.