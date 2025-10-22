Главный тренер «Байера» Каспер Юльманн прокомментировал крупное поражение от «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 22-10-2025 09:32

Главный тренер леверкузенского «Байера» Каспер Юльманн поделился своими впечатлениями после крупного поражения от «ПСЖ». Матч, прошедший в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, завершился со счётом 2:7 не в пользу немецкой команды.

«Это поражение стало для всех нас тяжелым испытанием. Все игроки, тренерский штаб и персонал ощущают разочарование, ведь проиграть с таким крупным счетом очень трудно принять. Мы неудачно начали встречу и допустили несколько ошибок. Однако после этого собрались и до 38-й минуты игра шла, фактически, на равных. К сожалению, семь минут невнимательности в конце первого тайма стоили нам очень дорого: мы пропустили несколько голов, игра раскрылась, и вернуть контроль не удалось. Сейчас нам важно сохранить уверенность, поддерживать друг друга и готовиться к новым матчам. Впереди у нас сложные поединки в Бундеслиге, а затем и выезд в Лиссабон в рамках Лиги чемпионов. Мы обязаны собраться и показать свой лучший футбол. Несмотря на давление, мы не опускаем рук и нацелены реабилитироваться и добиться победы в следующем поединке,» — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

После данной встречи «ПСЖ», набрав девять очков, уверенно лидирует в своей группе Лиги чемпионов. В то время как «Байер», имея лишь два набранных балла, находится вне зоны выхода в плей-офф и вынужден догонять лидеров.