Микель Артета, наставник «Арсенала», прокомментировал выступление Дьёкереша в матче Лиги чемпионов против «Атлетико»

Дата публикации: 22-10-2025 09:35

Наставник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета поделился впечатлениями от выступления форварда Виктора Дьёкереша в поединке против мадридского «Атлетико». Матч прошёл в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026, завершившись уверенной победой «канониров» со счётом 4:0.

«Я чрезвычайно доволен [Дьёкерешем], он полностью заслужил признание. Его самоотдача и колоссальный вклад в игру всей команды не вызывают сомнений, это действительно вдохновляет. Мы очень ценим всё, что он приносит «Арсеналу» как на поле, так и за его пределами. Сегодня Виктор по праву может гордиться собой — его эмоции не скрыть», — приводит слова наставника официальный сайт УЕФА.

В данном поединке португальский нападающий оформил дубль, став автором двух голов в ворота игроков «Атлетико», благодаря чему был признан лучшим футболистом встречи.

После трёх сыгранных туров «Арсенал» занимает третью строчку в группе, имея в активе девять очков и продолжая борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов.