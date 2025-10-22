Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Арсенала» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 22-10-2025 09:36

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о матче против лондонского «Арсенала», который завершился тяжелым поражением его команды со счётом 0:4 в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

«На данный момент это самая сильная команда, с которой мы встречались в начале нынешнего сезона, — заявил Симеоне. — «Арсенал» показывал отличную физическую готовность, играл динамично, практически всё поле контролировалось именно ими. Я считаю, что наш коллектив всё ещё находится в процессе становления и развития, и нам нужно продолжать работать в этом же направлении. На протяжении первой половины игры мы выглядели достойно, однако после 60-й минуты соперник полностью перехватил инициативу и заслуженно добился победы. Теперь важно взять паузу, проанализировать свои действия и сконцентрироваться на положительных моментах, исправляя недочёты во время тренировочного процесса,» — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

По итогам трёх туров «Атлетико» имеет в активе три очка и занимает 18-ю строчку в общей таблице Лиги чемпионов. В свою очередь, «Арсенал» набрал девять очков и уверенно занимает третью позицию.