12:40 ()
Свернуть список

Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Арсенала» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 22-10-2025 09:36

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о матче против лондонского «Арсенала», который завершился тяжелым поражением его команды со счётом 0:4 в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

«На данный момент это самая сильная команда, с которой мы встречались в начале нынешнего сезона, — заявил Симеоне. — «Арсенал» показывал отличную физическую готовность, играл динамично, практически всё поле контролировалось именно ими. Я считаю, что наш коллектив всё ещё находится в процессе становления и развития, и нам нужно продолжать работать в этом же направлении. На протяжении первой половины игры мы выглядели достойно, однако после 60-й минуты соперник полностью перехватил инициативу и заслуженно добился победы. Теперь важно взять паузу, проанализировать свои действия и сконцентрироваться на положительных моментах, исправляя недочёты во время тренировочного процесса,» — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

По итогам трёх туров «Атлетико» имеет в активе три очка и занимает 18-ю строчку в общей таблице Лиги чемпионов. В свою очередь, «Арсенал» набрал девять очков и уверенно занимает третью позицию.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close