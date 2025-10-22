Озвучена позиция «Вильярреала» по поводу отмены матча с «Барселоной» в США

Дата публикации: 22-10-2025 09:37

Руководство футбольного клуба «Вильярреал» выразило недовольство в связи с запретом Ла Лиги на проведение 17-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» в Майами (США). Об этом сообщает издание COPE, ссылаясь на свои источники.

Согласно предоставленной информации, 21 октября Ла Лига приняла решение отказать клубам в проведении матча за пределами Испании. Причиной этого стали многочисленные протесты со стороны игроков и вмешательство их профсоюза. Теперь матч, который должен был стать уникальным событием для болельщиков в США, состоится на привычном стадионе «Керамика», который является домашней ареной «Вильярреала».

В клубе подчеркнули своё разочарование действиями руководства Лиги, обвинив их в отсутствии дальновидности и неумении грамотно урегулировать спорную ситуацию. «Субмарины» уверены, что такой шаг со стороны Ла Лиги стал упущенной возможностью для привлечения внимания к испанскому футболу на международном уровне и дальнейшего коммерческого развития.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) уже дала своё согласие на игру в Майами, однако Ассоциация футболистов Испании (AFE) категорически не согласилась с подобным нововведением и организовала масштабную акцию протеста, добившись отмены этого решения.