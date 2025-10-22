Илья Забарный получил одну из худших оценок в истории Flashscore после матча Лиги чемпионов

Дата публикации: 22-10-2025 09:37

Украинский защитник клуба «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный оказался в центре внимания после неудачного матча третьего тура Лиги чемпионов против «Байера», в котором его команда пропустила семь мячей и уступила со счетом 2:7. По информации известного статистического портала Flashscore, Забарный получил одну из самых низких оценок за всю историю ресурса — всего 3,3 балла, хотя на поле он провёл лишь 37 минут.

На других статистических порталах, в частности на Sofascore, показатели украинского игрока немного лучше: там он получил оценку 5,4, однако этот результат также считается крайне низким для футболиста такого уровня.

Причиной столь низких оценок стали два серьёзных нарушения, которые совершил Забарный в матче с леверкузенцами. После первого фола на 24-й минуте защитник получил жёлтую карточку, а после следующего грубого нарушения на 37-й минуте — был удалён с поля и увидел перед собой красную карточку. В обоих случаях судья назначал пенальти в ворота «ПСЖ».

Любопытно, что сразу после удаления Ильи Забарного парижане сумели быстро сократить отставание, забив три мяча всего за семь минут, однако этого оказалось недостаточно для спасения матча.

Этот поединок стал одним из самых неудачных в карьере украинского игрока и уже вызвал широкий резонанс среди болельщиков и специалистов футбола.