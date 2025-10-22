Рэшфорд поделился, в какой роли ему удобнее играть в Барселоне

Дата публикации: 22-10-2025 09:41

Английский форвард Маркус Рэшфорд блестяще проявил себя в матче Лиги чемпионов, где его команда «Барселона» разгромила греческий «Олимпиакос» со счетом 6:1. Рэшфорд отличился дублем, забив оба гола под занавес встречи, что стало ключевым моментом в уверенной победе каталонцев.

В интервью после игры английский нападающий рассказал о своих предпочтениях относительно игровой позиции. Несмотря на то, что он предпочитает выступать на позиции вингера, Рэшфорд подчеркнул готовность сыграть на любом месте, если это необходимо для пользы команды.

«Я предпочитаю быть вингером, но в любой момент готов выйти на поле в другой роли, если это требует тренерская тактика и интерес команды,» – отметил 27-летний футболист.

На текущий момент в активе Маркуса — уже 5 голов и 6 результативных передач на клубном уровне. Он принял участие в 12 матчах за «Барселону», демонстрируя стабильную результативность и важную роль в составе.

В ближайшее воскресенье, 26 октября, каталонский клуб отправится в гости к мадридскому «Реалу» для очередного поединка испанской Ла Лиги. Этот матч обещает стать важным в борьбе за лидерство в чемпионате.