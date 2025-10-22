12:40 ()
Свернуть список

Рэшфорд поделился, в какой роли ему удобнее играть в Барселоне

Дата публикации: 22-10-2025 09:41

Английский форвард Маркус Рэшфорд блестяще проявил себя в матче Лиги чемпионов, где его команда «Барселона» разгромила греческий «Олимпиакос» со счетом 6:1. Рэшфорд отличился дублем, забив оба гола под занавес встречи, что стало ключевым моментом в уверенной победе каталонцев.

В интервью после игры английский нападающий рассказал о своих предпочтениях относительно игровой позиции. Несмотря на то, что он предпочитает выступать на позиции вингера, Рэшфорд подчеркнул готовность сыграть на любом месте, если это необходимо для пользы команды.

«Я предпочитаю быть вингером, но в любой момент готов выйти на поле в другой роли, если это требует тренерская тактика и интерес команды,» – отметил 27-летний футболист.

На текущий момент в активе Маркуса — уже 5 голов и 6 результативных передач на клубном уровне. Он принял участие в 12 матчах за «Барселону», демонстрируя стабильную результативность и важную роль в составе.

В ближайшее воскресенье, 26 октября, каталонский клуб отправится в гости к мадридскому «Реалу» для очередного поединка испанской Ла Лиги. Этот матч обещает стать важным в борьбе за лидерство в чемпионате.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close