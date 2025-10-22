Дьекереш охарактеризовал свои голы в ворота Атлетико как великолепные

Дата публикации: 22-10-2025 09:42

Шведский форвард «Арсенала», 27-летний Виктор Дьекереш, прокомментировал убедительную победу своей команды над мадридским «Атлетико» со счётом 4:0 в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

В этом поединке Виктор блестяще проявил себя, забив два мяча и значительно усилив атакующую мощь лондонцев.

«Оба гола получились великолепными. В первом случае я немного сомневался, не был ли в положении вне игры, возможно, поэтому во втором эпизоде играл более уверенно и активно. Эта победа — заслуга всей команды, но, конечно, и личное достижение для меня. Я всегда стараюсь выкладываться на полную, работать усердно и приносить пользу клубу разными способами. Уверен, что со временем мои старания обязательно дадут еще больше плодов», — отметил Дьекереш после матча.

Открыл счёт в матче Габриэл Магальяйнс на 57-й минуте. Позже, на 64-й минуте, Габриэл Мартинелли увеличил преимущество «Арсенала». Финальные штрихи поставил Дьекереш, забив два мяча подряд на 67-й и 70-й минутах, что позволило закрепить уверенную победу команды.

Эта победа стала важным шагом для лондонского клуба в борьбе за выход из группы, а сам Дьекереш подтвердил свой статус ключевого игрока и надежного исполнителя в рамках европейских соревнований.