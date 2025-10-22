Динамо может столкнуться с трудностями при увольнении Шовковского

Дата публикации: 22-10-2025 09:45

Киевское футбольное «Динамо» в матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги против луганской «Зари» продлило свою серию без побед в чемпионате до пяти игр подряд. Команда не может выиграть уже на протяжении нескольких туров, что вызывает определённое беспокойство среди болельщиков и экспертов.

На фоне неудовлетворительных результатов в клубе начали распространяться слухи о возможной отставке главного тренера Александра Шовковского. Тем не менее, согласно данным портала ТаТоТаке, руководство «Динамо» на данный момент не рассматривает смену наставника. Причина в отсутствии убедительных кандидатов, способных заменить Шовковского, поэтому вопросы о смене тренера пока не обсуждаются официально.

18 октября состоялся матч 9-го тура украинской Премьер-лиги между «Зарёй» и «Динамо», который проходил на домашнем стадионе «Динамо» – «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве. Встреча завершилась со счётом 1:1, что не позволило одной из команд выйти в лидеры и закрепить свои позиции в турнирной таблице.

Таким образом, «Динамо» продолжает сталкиваться с трудностями в чемпионате, а вопросы о будущем главного тренера остаются актуальными, хотя пока и без конкретных решений со стороны руководства. Фанаты с нетерпением ждут улучшения результатов и надеются на скорое возвращение команды к победам.