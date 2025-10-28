Ламин Ямаль обновил свою страницу в популярной соцсети после матча с «Реалом»

Дата публикации: 28-10-2025 10:50

Молодой талант «Барселоны», 18-летний вингер Ламин Ямаль, оказался под пристальным вниманием болельщиков и экспертов после последнего «эль классико», в котором ему не удалось отличиться результативными действиями. В поединке против мадридского «Реала» Ямаль получил одну из самых низких оценок среди всех игроков встречи, что стало неожиданностью для многих поклонников сине-гранатовых.

Сразу после этой неудачной игры Ламин Ямаль отреагировал необычным образом: он внёс изменения в свой профиль в популярной социальной сети, убрав фотографию с аватара и заменив её на чёрный фон, чем вызвал активное обсуждение среди фанатов и журналистов. Такой поступок многие расценили как проявление разочарования и внутреннего переживания футболиста по поводу своей игры в важном матче.

Встреча между «Реалом» и «Барселоной» состоялась 26 октября на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 10-го тура Ла Лиги сезона-2025/2026. Матч завершился драматической победой хозяев поля со счётом 2:1. По ходу встречи Ямалю пришлось выдержать враждебность мадридских болельщиков, которые неоднократно освистывали его после резких высказываний в адрес соперника накануне дерби. К тому же, после финального свистка Ямаль оказался в числе центральных фигур возникшей на поле потасовки, добавив этим ещё больше обсуждений вокруг своей персоны.