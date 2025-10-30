Появилась информация о возможном переходе тренера «Челси» Энцо Марески в «Ювентус»

Дата публикации: 30-10-2025 00:32

Главный тренер футбольного клуба «Челси» из Лондона Энцо Мареска не получал никаких официальных предложений занять пост наставника «Ювентуса». Об этом информирует британское издание Daily Mail.

Напомним, что в ряде СМИ ранее была распространена информация о якобы высокой вероятности того, что итальянский специалист, ныне возглавляющий «синих», станет новым главным тренером туринского коллектива после возможного ухода Игора Тудора. Однако, согласно свежим данным, основным претендентом на эту должность считается опытный специалист Лучано Спаллетти. Клубное руководство «Челси» также не рассматривает вариант расставания с Мареской по ходу текущего сезона, поскольку уверено, что такие перемены могут негативно сказаться на результатах команды и нарушить ее стабильность.

На данный момент «Ювентус» после девяти сыгранных туров Серии А имеет в своем активе 15 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице итальянской высшей лиги. Болельщики с нетерпением ожидают дальнейших новостей относительно тренерского штаба «зебр».