Голкипер из Чемпионшипа может попасть в заявку сборной Англии

Голкипер команды «Ковентри Сити» Карл Рашворт может пополнить ряды сборной Англии в преддверии ноябрьских матчей отборочного этапа чемпионата мира 2026 года. Как сообщает издание talkSPORT, тренерский штаб национальной сборной с интересом следит за прогрессом молодого вратаря, который сейчас набирает отличную форму в одном из лидирующих клубов Чемпионшипа.

На данный момент Карл Рашворт установил новый рекорд своего клуба — он не пропускает голов на протяжении 613 минут, что стало значительным достижением для «Ковентри Сити». Отметим, что права на этого голкипера принадлежат «Брайтон энд Хоув Альбион», но текущий сезон он проводит как арендованный игрок. «Ковентри Сити», показывая уверенную игру, занимает первое место в чемпионшипе, имея в активе 28 очков и опережая ближайших соперников.

Добавим, что сборная Англии уже досрочно обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата мира — 2026, что позволит тренерскому штабу немного поэкспериментировать с составом в оставшихся матчах квалификации. В ноябре британцам предстоят встречи: 13 ноября — против Сербии и 16 ноября — с Албанией. Возможно, именно в этих матчах Рашворт получит шанс дебютировать на международном уровне и проявить себя в главной команде страны.