«Арсенал» установил исторический рекорд АПЛ, выпустив самого юного игрока в истории лиги

Дата публикации: 30-10-2025 00:34

В эти минуты проходит матч четвертого раунда Кубка английской лиги, в котором встретились лондонский «Арсенал» и «Брайтон». Как стало известно, в основе «пушкарей» дебютировал совсем юный полузащитник Макс Дауман. На момент выхода на поле Максу всего 15 лет и 302 дня. Этот уникальный случай позволил Дауману войти в историю английского футбола — он стал самым молодым футболистом, когда-либо выходившим в стартовом составе любой команды АПЛ во всех турнирах. Ранее подобных рекордов не фиксировалось среди игроков клубов премьер-лиги.

Макс Дауман — уроженец Лондона и воспитанник юношеской академии «Арсенала». В нынешнем сезоне-2024/2025 талантливый полузащитник провёл 18 матчей в составе команды до 18 лет, где он проявил себя весьма результативно: забил 18 мячей и сделал пять голевых передач своим партнёрам по команде. Благодаря своим впечатляющим успехам Макс не раз приглашался тренироваться с основной командой. Однако, несмотря на высокую оценку тренерского штаба, до этого момента выступать за основную команду в официальных матчах Английской Премьер-лиги он не мог — мешал слишком юный возраст. Дебют в Кубке английской лиги стал для юного дарования настоящим прорывом на новом уровне футбола и ярким началом профессиональной карьеры.