«Лорьян» и «ПСЖ» завершили матч вничью - хозяева быстро ответили голом на пропущенный мяч

Дата публикации: 30-10-2025 00:35

Завершился матч 10-го тура французской Лиги 1 между командами «Лорьян» и «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма» в Лорьяне и закончилась ничейным результатом — 1:1. Главным судьей поединка был Вилли Делажо, который позволил командам показать атакующую и динамичную игру.

Первый мяч болельщики увидели сразу после перерыва: на 50-й минуте защитник гостей Нуну Мендеш сумел открыть счет, удачно подключившись к атаке «ПСЖ» и точно пробив по воротам хозяев. Однако радость парижан была недолгой: уже через минуту — на 51-й — игрок «Лорьяна» Игор Кариока отличился быстрым ответным голом, сравняв счет и вернув интригу в игру.

По итогам поединка «Лорьян» набрал девять очков и удерживается на 16-й строчке в таблице французского чемпионата, продолжая бороться за сохранение места в Лиге 1. Парижский клуб «ПСЖ» с 21 очком продолжает лидировать в турнирной таблице, сохраняя хорошие шансы на очередное чемпионство.

В следующем туре «Лорьян» 2 ноября отправится в гости к «Лансу», а «Пари Сен-Жермен» днем ранее, 1 ноября, сыграет дома против «Ниццы». Болельщиков ждут новые интересные встречи и неожиданные результаты.