«Ювентус» одержал победу над «Удинезе» в первом матче после увольнения Тудора

В завершившемся матче 9-го тура чемпионата Италии по футболу встретились команды «Ювентус» и «Удинезе». Поединок проходил на стадионе «Альянц» в Турине и завершился победой хозяев поля с уверенным счётом 3:1. Главный судья матча — Марко Ди Белло. Эта игра стала для «Ювентуса» первой после ухода Игора Тудора с поста главного тренера, который возглавлял коллектив с марта 2025 года. Исполняющим обязанности наставника в этом матче был назначен Массимо Брамбилла.

Уже на пятой минуте встречи Душан Влахович реализовал пенальти, открыв счёт. Однако под занавес первого тайма, на 45+1 минуте, Николо Дзаньоло сравнял результат. После перерыва, на 67-й минуте, Федерико Гатти вывел туринцев вперёд во второй раз, а финальную точку в матче поставил Кенан Йылдыз, забив с 11-метровой отметки.

Благодаря этой победе «Ювентус» набрал 15 очков и разместился на шестом месте в турнирной таблице Серии А, тогда как «Удинезе» после набранных 12 очков располагается на девятой строчке. Известно, что за время работы Игора Тудора команда провела 24 матча, одержала в них 10 побед, 8 раз сыграла вничью и 6 раз уступила соперникам.

В следующем, 10-м туре «Ювентус» 1 ноября отправится в гости к «Кремонезе», а «Удинезе» в тот же день примет на своем стадионе «Аталанту». Ближайшие игры обещают быть не менее интересными и напряжёнными, ведь обе команды будут стремиться закрепить свои позиции в таблице и продолжить успешные выступления.