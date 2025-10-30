«Рома» одолела «Парму» в 9-м туре Серии А

Дата публикации: 30-10-2025 00:38

Вчера завершился матч девятого тура чемпионата Италии по футболу (Серия А), в котором встретились столичная «Рома» и «Парма». Победу в энергичной и напряжённой встрече со счётом 2:1 одержала команда из Рима, традиционно известная как «джаллоросси». Игра проходила на знаменитом стадионе «Олимпико» в Риме, а за порядком на поле следил главный арбитр Валерио Креццини, представляющий Италию.

Счёт в поединке был открыт во втором тайме: на 63-й минуте отличился Марио Эрмосо, пробив ворота «Пармы» после позиционной атаки. Уже на 81-й минуте украинский нападающий Артём Довбик удвоил преимущество хозяев, реализовав свой шанс и приблизив команду к победе. Но интрига в игре возродилась на 87-й минуте, когда защитник гостей Алессандро Чиркати смог забить ответный гол, сократив отставание.

Благодаря этой важной победе, «Рома» набрала 21 очко и закрепилась на второй строчке турнирной таблицы Серии А, продолжая преследование лидеров. Команда «Парма» сохранила в своём активе 7 очков и занимает 15-е место в чемпионате.

В следующем туре 2 ноября «джаллоросси» отправятся в гости к «Милану», чтобы провести принципиальный матч, а футболисты «Пармы» сыграют на своём поле против «Болоньи» в тот же день. Болельщиков обеих команд ждут новые захватывающие поединки.