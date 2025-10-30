Стала известна оценка Довбика за гол и победу Ромы в матче

Дата публикации: 30-10-2025 00:40

Статистический портал WhoScored оценил выступление украинского нападающего Артема Довбика на 7.1 балла в матче девятого тура Серии А между «Ромой» и «Пармой» (2:1).

Довбик начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 73-й минуте встречи. Уже на 81-й минуте он смог поразить ворота соперника, забив важный гол для своей команды.

Это была вторая забитая шайба Артема в текущем сезоне 2025/26, а также он сделал один результативный пас, что подчеркивает его значимость в атаке «Ромы».

По итогам матча Довбик получил пятую по значимости оценку среди футболистов «Ромы» и шестую среди всех игроков, участвовавших в поединке. Лучшим игроком встречи стал Пауло Дибала, отметившийся одним ассистом и заработавший оценку 8.2.

Таким образом, Довбик продолжает уверенно проявлять себя в итальянской лиге, внося ощутимый вклад в результаты своей команды.

Оценки WhoScored за матч Рома – Парма (2:1)