Опубликована оценка Забарного за матч с ПСЖ, в котором произошла крупная сенсация

Дата публикации: 30-10-2025 00:40

В среду, 29 октября, состоялся важный матч 10-го тура французской Лиги 1, где встретились «Лорьян» и «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на домашнем стадионе «Лорьяна» — «Стад дю Мустуар», расположенном в одноименном городе.

В составе «Пари Сен-Жермен» вышел на поле украинский защитник Илья Забарный, который в ходе игры получил жёлтую карточку. По итогам матча авторитетный статистический портал WhoScored поставил ему оценку 6,6 балла, отражая его стабильную, но не выдающуюся игру.

Главной звездой встречи стал Нуну Мендеш, который отметился забитым голом и заслужил высокую оценку 8,4 балла, став ключевым игроком для своей команды в этом противостоянии.

Итоговые оценки игроков:

Матч прошёл в напряжённой борьбе и продемонстрировал высокий уровень мастерства обеих команд. Украинский футболист Илья Забарный продолжает набирать опыт в одном из сильнейших клубов Европы, что приносит пользу как ему лично, так и национальной сборной.

