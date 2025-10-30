02:42 ()
Вацко окончательно прокомментировал слухи о назначении Ярмоленко на пост тренера Динамо

Дата публикации: 30-10-2025 00:41

25 октября в сети появилась неожиданная новость о том, что Андрей Ярмоленко может занять место главного тренера «Динамо», заменив Александра Шовковского.

Однако на эти слухи оперативно отреагировал известный украинский журналист Виктор Вацко, который однозначно опроверг возможность такого назначения. По его словам, информация о том, что Ярмоленко станет играющим тренером «Динамо» после увольнения Шовковского, не соответствует действительности и не имеет никаких оснований.

«Руководство клуба уже имеет с Андреем Ярмоленком другие планы и договоренности, касающиеся его будущей роли после завершения спортивной карьеры. В частности, речь ни в коем случае не идет о назначении его на пост главного тренера или играющего тренера команды. Поэтому все утверждения о том, что Ярмоленко возглавит «Динамо», являются абсолютно недостоверными», – подчеркнул журналист.

Таким образом, пока официального подтверждения смены тренерского штаба «Динамо» нет, и слухи об участии Ярмоленка в тренерском процессе следует воспринимать с осторожностью. Сообщается, что экс-футболист клуба будет задействован в иных проектах внутри организации, но не в статусе наставника основной команды.

