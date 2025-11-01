Валерий Карпин сообщил, когда Андрей Лунёв вновь сыграет за основной состав «Динамо»

Дата публикации: 01-11-2025 18:48

Главный тренер футбольного клуба московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с отсутствием на поле основного вратаря команды, Андрея Лунёва. На данный момент «Динамо» встречается с казанским «Рубином» в рамках регулярного тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Главным судьёй встречи выступает Инал Танашев, представляющий Нальчик. На момент публикации новости счет остаётся ничейным — 0:0. За ходом матча болельщики следят в текстовой онлайн-трансляции, которую ведёт издание «Чемпионат».

Отвечая в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» на вопрос о возможном возвращении Лунёва, Карпин заявил: «Когда в состав вернётся Андрей Лунёв? Как только он поправится, сразу же будет готов выйти на поле. Но всё зависит не только от его состояния здоровья, а и от наличия конкуренции за место в основном составе. Если он сумеет выиграть конкуренцию, то, безусловно, вернётся на поле».

Стоит отметить, что Андрей Лунёв уже третий раз подряд пропускает матч РПЛ из-за повреждения кисти руки. В его отсутствие место в воротах «Динамо» в этой игре занимает молодой вратарь Курбан Расулов, которому всего 19 лет. Руководство клуба и болельщики с нетерпением ждут возвращения Лунёва, однако текущая ситуация предоставляет шанс проявить себя перспективной молодежи команды.