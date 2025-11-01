Ожидать трансфер? Гасперини рассказал о будущем Довбика

Дата публикации: 01-11-2025 18:50

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини определился с судьбой украинского форварда своей команды, Артема Довбика, сообщается в издании La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации источника, наставник римского клуба зимой не будет возражать против трансфера 28-летнего нападающего в «Милан», если «россонери» согласятся обменять своего спортсмена линии атаки Сантьяго Хименеса на Довбика.

В этом сезоне Артем провел за «Рому» 11 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее соглашение украинца с римским клубом действует до лета 2029 года, что подчеркивает доверие команды к игроку, однако возможность обмена рассматривается с целью усиления состава обеих сторон.

Таким образом, переговоры могут перейти в активную фазу в ближайшие месяцы, учитывая интерес обеих команд и желание тренера Гасперини оптимизировать атакующую линию «Ромы».