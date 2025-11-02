«Ливерпуль» победил «Астон Виллу» и вышел на третью строчку в АПЛ

Дата публикации: 02-11-2025 01:38

Завершился 10-й тур чемпионата Англии по футболу между командами «Ливерпуль» и «Астон Вилла» (Бирмингем). Мерсисайдцы оказались сильнее соперника и одержали уверенную победу со счётом 2:0. Игра проходила на легендарном стадионе «Энфилд», который вновь стал счастливым для хозяев поля. Работу судейской бригады возглавлял арбитр Стюарт Атвелл из Нунатона (Уорикшир).

Первый гол в матче на 45+1-й минуте забил звёздный нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, отправив мяч в ворота соперников незадолго до перерыва. Уже во втором тайме, на 58-й минуте, преимущество мерсисайдцев удвоил полузащитник Райан Гравенберх, поразив сетку ворот «Астон Виллы» после красивой комбинации.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» набрал 18 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уверенно продолжая борьбу за лидерство. «Астон Вилла» после этого матча осталась на 11 позиции, имея в своём активе 15 очков.

В рамках 11-го тура АПЛ подопечные Юргена Клоппа отправятся 9 ноября в гости к «Манчестер Сити», где их ожидает трудное противостояние, а футболисты «Астон Виллы» в тот же день на своём стадионе будут принимать «Борнмут». Оба матча обещают быть крайне интересными для болельщиков.