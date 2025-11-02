Мадридский «Реал» устроил разгром «Валенсии» в матче 11-го тура Ла Лиги

Дата публикации: 02-11-2025 01:39

Завершился матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» уверенно переиграл «Валенсию» на своём домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу». Противостояние между этими командами привлекло к себе огромное внимание болельщиков, а главным арбитром поединка выступал Матео Бускетс Феррер. В этой встрече хозяева поля продемонстрировали превосходство на каждом участке поля и выиграли с разгромным счётом 4:0.

Первый гол забил французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, реализовав пенальти на 19-й минуте матча. Спустя 12 минут Мбаппе оформил дубль, забив второй мяч после точной передачи молодого полузащитника Арды Гюлера, который в нынешнем сезоне всё больше доказывает свою ценность для команды. Однако незадолго до перерыва бразильский вингер Винисиус Жуниор имел шанс увеличить преимущество, но не сумел реализовать пенальти, пробив в центр ворот, и голкипер соперника не позволил отличиться форварду.

Тем не менее, уже на 44-й минуте перед самым свистком на перерыв англичанин Джуд Беллингем, воспользовавшись пасом полузащитника Федерико Вальверде, довёл преимущество «сливочных» до трёх мячей. Во втором тайме Реал продолжил атаковать, и на 82-й минуте защитник Альваро Каррерас забил четвёртый гол, окончательно сняв все вопросы о победителе встречи.

По итогам матча мадридский «Реал» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Примеры, набрав 30 очков в 11 матчах. Преимущество над ближайшим преследователем, «Вильярреалом», составляет уже семь баллов. Для «Валенсии» ситуация в чемпионате остаётся сложной — с 9 очками команда занимает 18-е место и ведёт борьбу за выживание.