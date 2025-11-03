Де ла Фуэнте прокомментировал конфликт между Ямалем и Карвахалем и его влияние на сборную
Главный тренер национальной команды Испании Луис де ла Фуэнте впервые публично прокомментировал конфликтную ситуацию, возникшую во время недавнего эль класико между молодым нападающим Ламином Ямалем из «Барселоны» и защитником мадридского «Реала» Даниэлем Карвахалем.
«Я хочу подчеркнуть: внутри нашей сборной не возникло ни малейших инцидентов или странностей, о которых писали СМИ. Нет никаких потасовок, никакого "школьного двора". Мы все едины — у нас здесь настоящая семья, а интересы команды всегда выше индивидуальных амбиций. Это многое показывает, какой удивительный коллектив мы создали. Я всегда буду помнить моменты чемпионата Европы: прострел Ямаля, решающий гол Карвахаля, их объятия после этого — именно это важнее всего для сборной. Я глубоко убеждён: общий успех и командный дух — это главное», — цитирует Луиса де ла Фуэнте издание Marca.
Ранее перед матчем эль класико Ламин Ямаль обвинил «Реал» в нечестной игре и частых жалобах на поле. В ответ Даниэль Карвахаль после победы мадридского клуба показал нападающему «Барселоны» характерный жест, призывающий его замолчать. Кроме того, футболисты отписались друг от друга в социальных сетях, что только подогрело слухи о напряжённости между ними.