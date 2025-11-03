Де ла Фуэнте прокомментировал конфликт между Ямалем и Карвахалем и его влияние на сборную

Дата публикации: 03-11-2025 22:21

Главный тренер национальной команды Испании Луис де ла Фуэнте впервые публично прокомментировал конфликтную ситуацию, возникшую во время недавнего эль класико между молодым нападающим Ламином Ямалем из «Барселоны» и защитником мадридского «Реала» Даниэлем Карвахалем.

«Я хочу подчеркнуть: внутри нашей сборной не возникло ни малейших инцидентов или странностей, о которых писали СМИ. Нет никаких потасовок, никакого "школьного двора". Мы все едины — у нас здесь настоящая семья, а интересы команды всегда выше индивидуальных амбиций. Это многое показывает, какой удивительный коллектив мы создали. Я всегда буду помнить моменты чемпионата Европы: прострел Ямаля, решающий гол Карвахаля, их объятия после этого — именно это важнее всего для сборной. Я глубоко убеждён: общий успех и командный дух — это главное», — цитирует Луиса де ла Фуэнте издание Marca.

Ранее перед матчем эль класико Ламин Ямаль обвинил «Реал» в нечестной игре и частых жалобах на поле. В ответ Даниэль Карвахаль после победы мадридского клуба показал нападающему «Барселоны» характерный жест, призывающий его замолчать. Кроме того, футболисты отписались друг от друга в социальных сетях, что только подогрело слухи о напряжённости между ними.