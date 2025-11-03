Арне Слот назвал ключевой фактор для успешной игры против "Реала"

Дата публикации: 03-11-2025 19:22

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что насыщенный график матчей может сыграть на руку его команде в поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Я не думаю об игре против «Манчестер Сити», которая запланирована на следующее воскресенье, когда формирую стартовый состав на завтрашний матч с «Реалом». На этот раз между играми у нас будет четыре дня на восстановление и подготовку, что немного больше, чем обычно. В текущем сезоне нам зачастую предоставлялось всего два дня для отдыха между ответственными встречами,» — рассказал наставник мерсисайдцев.

Слот отметил, что подобная ситуация с коротким промежутком между матчами впервые касается и «Реала». (В прошлую субботу «Ливерпуль» добился победы над «Астон Виллой» со счетом 2:0, а мадридцы разгромили «Валенсию» 4:0. — Прим. «Чемпионата»). По словам тренера, обычно у соперника было преимущество в подготовке, ведь у «Ливерпуля» на восстановление оставалось два дня, а у оппонентов — целая неделя.

«Моё решение относительно состава на завтрашнюю встречу никак не связано с грядущей игрой в воскресенье. Сейчас мы впервые оказываемся на равных с оппонентами по времени восстановления. Это может добавить уверенности нашим футболистам и позитивно сказаться на результате», — приводит слова Арне Слота Sky Sports.