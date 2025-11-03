Угальде назван лучшим игроком «Спартака» в октябре

Дата публикации: 03-11-2025 22:25

Молодой коста-риканский форвард московского «Спартака» Манфред Угальде, которому всего 23 года, был признан лучшим игроком команды в октябре. Об этом сообщили на официальном телеграм-канале красно-белых.

По итогам голосования среди болельщиков, Угальде собрал 36% голосов и уверенно опередил конкурентов. Более того, нападающий смог войти в десятку лучших бомбардиров-легионеров в истории «Спартака», показав стабильную результативность практически с первых матчей за клуб.

В октябре футболист провёл на поле три игры во всех турнирах, в которых успел отметиться забитым голом. Его уверенная игра, мобильность и высокий уровень техники не раз оказывались определяющими в успехах команды на футбольном поле. Фанаты высоко оценили его вклад, признавая важность молодого нападающего для атакующего потенциала «Спартака».

Манфред Угальде пополнил состав «Спартака» в январе 2024 года, перейдя из нидерландского «Твенте». Сумма трансфера составила € 13 миллионов, а за время, проведённое в составе команды, Угальде принял участие уже в 55 матчах и забил 21 мяч. По последним данным авторитетного портала Transfermarkt актуальная рыночная стоимость коста-риканского форварда достигла € 15 миллионов, что отражает его выдающуюся форму и растущий потенциал.