Антонио Конте прокомментировал работу VAR и арбитров

Дата публикации: 03-11-2025 22:25

Главный тренер футбольного клуба «Наполи» Антонио Конте поделился своим мнением о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR) и судей в современном футболе.

«Я не хочу вдаваться в подробности судейства. Опыт подсказывает: стоит только заговорить о работе арбитров или начать обсуждать эту тему, ситуация только усугубляется. Думаю, все могли сами в этом убедиться, ведь каждый раз, когда кто-то комментирует действия судей, начинается огромная волна обсуждений и скандалов. Это обидно, потому что кажется, что нынешняя система функционирует не идеально, её основа довольно шаткая. Говорю лишь о том, что вижу на практике. Возможно, нужно больше доверять людям, ответственным за судейство, и позволить им спокойно выполнять свою работу. Надеюсь, со временем официальные лица услышат критику и начнут что-то менять в положительную сторону.

Что мне действительно сложно понять, так это поведение арбитров в определённых ситуациях. Почему иногда, даже когда инцидент произошёл прямо перед глазами судьи, он не идёт смотреть повтор? В других случаях, как только арбитр подходит к экрану для просмотра момента, кажется, что это означает допущенную ошибку и что он обязательно должен изменить своё первоначальное решение. Всё это порождает ещё больше вопросов у болельщиков и тренеров и заставляет сомневаться в объективности работы VAR», — приводит слова Конте Football Italia.