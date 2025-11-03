Определились футболисты «Ливерпуля», которые не сыграют против «Реала» в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 03-11-2025 22:27

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о кадровых потерях своей команды перед предстоящим матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала».

По его словам, сразу три ключевых игрока не смогут принять участие в поединке с испанским грандом. Речь идет о голкипере Алисоне Бекере, защитнике Жереми Фримпонге и нападающем Александере Исаке. Отсутствие этих футболистов может существенно повлиять на состав и тактические построения «Ливерпуля» в столь важной встрече.

«Все трое завтра не смогут играть. Жереми и Алисон также не смогут выйти на поле и в воскресенье, когда у нас матч с «Манчестер Сити».

С Александером ситуация сложнее: возможно, его удастся включить в заявку на игру против «Сити», но точно не в стартовый состав. На данный момент Исак еще не приступил к полноценным тренировкам с командой, поэтому нам остается только ждать и наблюдать за его состоянием», — приводит слова Арне Слота Sky Sports.

Таким образом, для «Ливерпуля» предстоящие встречи станут настоящим испытанием на прочность: команде придется искать новые тактические решения для достойного выступления в Лиге чемпионов и Премьер-лиге на фоне потерь основных игроков.